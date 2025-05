Pulici a TN: “Fila? Visita del tutto casuale. Con Vanoli non ho parlato di Toro”

In esclusiva le parole della leggenda granata che non più tardi di ieri ha visitato lo stadio Filadelfia, la sua casa per 17 bellissimi anni

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 6 maggio 2025 (modifica il 6 maggio 2025 | 17:00)

La notizia di Paolo Pulici al Filadelfia è stata certamente un buonissimo modo per iniziare la settimana in casa Torino. La leggenda granata è tornato al Filadelfia lunedì 5 maggio, l'indomani delle commemorazioni del Grande Torino. Si è soffermato a parlare con il direttore sportivo Davide Vagnati, il tecnico Paolo Vanoli, i componenti dello staff tecnico e alcuni giocatori. Una visita breve ma molto intensa. In esclusiva su Toro News Pulici racconta i retroscena del suo ritorno in quella che è stata la sua casa per diciassette lunghi e bellissimi anni.

Signor Pulici che bello che è stato rivederla al Filadelfia!"Non ci sono tante parole da esprimere perché ritornare dove si è stati bene per diciassette anni è semplicemente bello. Non posso aggiungere altro".

Il Filadelfia è cambiato nell'architettura e negli arredi, però si respira ancora lo spirito Toro?"Al Filadelfia possono cambiare mille cose ma per me ne conta soltanto una: quando si entra in campo. Varcare il terreno di gioco del Filadelfia ti dona emozioni uniche".

L'abbiamo vista dialogare molto amichevolmente con Vanoli."Sì, è vero. Però non abbiamo parlato né di Toro né di carriera. Ci siamo soltanto salutati molto cordialmente".

Possiamo chiederle se è stato casuale la sua visita al Filadelfia il giorno dopo le commemorazioni del 4 maggio?"Sì, del tutto casuale. E non vorrei che si trovasse il pretesto per forza. Ero a Torino e ho pranzato vicino al Filadelfia, quindi ho deciso di passare, altrimenti sarei salito solamente al colle di Superga. Ho deliberatamente scelto di andare a Torino il 5 maggio per vivere un po' più in tranquillità la lapide".

Voleva viversi un po' più in intimità l'atmosfera unica del colle?"Guardi la parola intimità non l'abbinerei proprio a Superga perché quando si è a Superga si è con i tifosi e basta".

A proposito di tifosi, sulle pagine social del Torino le foto di lei al Filadelfia in compagnia della squadra sono state accompagnate da saluti affettuosi nei suoi confronti. Anche nella realtà di tutti i giorni chiunque tifi Toro quando vede Pulici si ferma e lo celebra. A 75 anni cosa le provoca quest'affetto?"Non si possono descrivere con le parole gli affetti. Chi li ha, deve saperli raccogliere. In questo mi ritengo molto fortunato".