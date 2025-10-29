Utzeri (1000CuoriRossoblù): “Vi svelo come il Torino può far male al Bologna”

Conosciamo tutti i segreti e i punti deboli del Bologna, prossimo avversario del Toro, grazie al collega che lo segue sempre da vicino

Federico De Milano Caporedattore 29 ottobre - 15:36

Dopo due vittorie di fila in casa contro Napoli e Genoa, adesso il Torino è atteso dalla trasferta di Bologna. Sarà una gara importante per i granata che affrontano questo complicato test con il desiderio di misurare la loro crescita delle ultime settimane. Per mister Marco Baroni sarà una partita dalla quale cercare di decifrare il reale valore del suo gruppo e puntare a quella terza vittoria di fila in Serie A che manca ormai da più di sei anni. Per conoscere i punti deboli della formazione emiliana, abbiamo posto alcune domande al collega Stefano Utzeri, giornalista di 1000CuoriRossoblù, che ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni.

Buongiorno Stefano, come arriva il Bologna a questa partita? Quali assenze ci saranno nella squadra?"Il Bologna arriva con un ottimo stato di forma. Al di là del pareggio di Firenze, la squadra sta bene, gioca bene e impone il proprio gioco. Efficacemente. Ha fatto un altro passo avanti rispetto all'anno scorso perché non ha bisogno di giocare al suo massimo per vincere le partite. Assenze? Due, quella di Immobile, ancora ko dopo l'infortunio della prima giornata e quella di Holm squalificato per il rosso rimediato a Firenze. Rientrerà invece Odgaard, assente a Firenze per una botta al ginocchio subita contro la Steaua in Europa League".

La partita contro la Fiorentina è stata caratterizzata da polemiche arbitrali, che reazione potrebbe portare nella squadra rossoblù nella gara contro il Torino?"Io penso che per il livello di maturità a cui è arrivato il Bologna e per il fatto che a protestare sia stata la società, nella persona dell'AD Fenucci, la squadra sia completamente immune da queste polemiche. Certo ci sarà voglia di rivalsa perché la vittoria al Franchi, al di là delle polemiche, sarebbe stata strameritata".

I recenti problemi di salute di Italiano hanno dato un’ulteriore compattezza o unione al Bologna?"Penso che questo gruppo non avesse bisogno di ulteriori motivi per compattarsi. Peraltro il nucleo storico della rosa ha subito questa stessa situazione in maniera più grave e prolungata ai tempi di Mihajlovic. Quindi, diciamo che purtroppo ha già esperienza da questo punto di vista".

Quali sono i punti deboli del Bologna che il Torino dovrebbe sfruttare per fargli male?"Il Bologna soffre quando trova squadra che sono in grado di chiudersi bene e ripartire sfruttando gli spazi alle spalle della difesa. Se il Torino sarà bravo e preciso nelle ripartenze può davvero mettere in difficoltà il Bologna. L'altro tratto distintivo negativo che sta riscontrando il Bologna è sicuramente una certa leggerezza nell'affrontare i finali quando si trova in vantaggio. La squadra tende a rilassarsi troppo quando è in vantaggio. Anche ben prima della fine. Firenze non è un caso isolato, anche la Viola ha segnato su due rigori. Prima c'è stato Lecce e, in parte, anche Bucarest anche se poi è stata vinta".

Uno degli ex della partita sarà Ciro Immobile: come si sta comportando in questo suo nuovo ritorno in Serie A?"Immobile è fuori per infortunio dal primo tempo della prima gara di campionato. Quando tornerà (dovrebbe accadere a breve) dovrà giocarsi le sue carte soprattutto in campionato perché per questa prima fase dell'Europa League è stato tenuto fuori dalla lista UEFA".