Bologna-Torino: granata a caccia della terza vittoria di fila, manca da 6 anni

Il prossimo impegno dei granata sarà sul campo dei rossoblù, alla ricerca di una 3^ vittoria consecutiva che manca dal 2019

Il momento in casa granata è finalmente positivo e oltre a una ritrovata fiducia da parte dei calciatori, ora ci sono pure i risultati a favore di Marco Baroni e il suo gruppo. Il prossimo impegno sarò un difficile Bologna-Torino che metterà la squadra di fronte a un'avversaria di qualità e che ambisce a tornare nelle coppe europee. La missione per il Toro sarà quella di trovare un'altra vittoria in Serie A e allontanare così una "maledizione" che da oltre sei anni aleggia in casa granata.

Bologna-Torino: obiettivo tre punti per morale e continuità — Il presidente Urbano Cairo sostiene che fin qui il Torino ha offerto buone prove con le big, ora ci sarà un nuovo test contro un'avversaria che esprime un ottimo gioco e che vuole iniziare a diventare una presenza fissa nei piani alti della classifica. Il Bologna quest'anno partecipa infatti all'Europa League e vuole qualificarsi per la terza stagione di fila alle coppe europee, il Toro avrà quindi modo di misurarsi contro una squadra di livello per mostrare i suoi progressi svolti nelle ultime settimane. La formazione di Baroni ha ottenuto buoni risultati a cavallo della sosta con Lazio e Napoli e domenica si è anche confermata battendo in casa il Genoa. Dopo due match di fila in casa, adesso la prova del nove sarà in uno stadio ostico come il Dall'Ara dove servirà una prova di valore per infondere ancora più morale e fiducia nello spogliatoio oltre che per dare continuità di risultati, andando a risalire in classifica.

Il Toro va a caccia del terzo successo di fila in Serie A: manca da più di 6 anni — Domani, mercoledì 29 ottobre, alle 20:45 andrà in scena Bologna-Torino e per i granata sarà l'occasione per cancellare un brutto trend che si ripete da ormai più di 6 anni. Vincendo al Dall'Ara, il Toro otterrebbe infatti la terza vittoria di fila in campionato: questa striscia positiva non si vede in Serie A da più di 6 anni. L'ultimo Toro ad essere riuscito a fare questo percorso netto era stato quello allenato da Walter Mazzarri tra febbraio e marzo 2019. In quel periodo di tempo il Torino riuscì a battere in fila Atalanta, Chievo e Frosinone (quest'ultimo, per ironia della sorte, allenato proprio da Baroni). Per correttezza è bene sottolineare il fatto che, includendo anche la Coppa Italia, pure Ivan Juric riuscì a ottenere tre vittore di fila sulla panchina del Toro nel 2022/23 ma mai considerando soltanto le gare di campionato come potrebbe invece fare Baroni.