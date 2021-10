Davanti a Vagnati si ferma Millico: altro acciacco. Horvath, eurogol in Ungheria

1 di 3

SERIE B

Torna come ogni lunedì l'appuntamento con Italia Granata per il resoconto degli impegni dei giocatori del Toro in prestito. Da segnalare un grandissimo gol di Krisztofer Horvath, protagonista con lo Szeged nella seconda serie ungherese, ma non sono mancate anche altre buone prestazioni nel fine settimana appena andato in archivio.

CELESIA (Alessandria): Prima vittoria stagionale per l'Alessandria di Moreno Longo, che supera 1-0 il Cosenza. Tra i grigi non c'è però spazio per Celesia.

MILLICO (Cosenza): Sconfitta di misura per il Cosenza sul campo dell'Alessandria. Ma soprattutto tanta sfortuna per Vincenzo Millico, titolare ma costretto al cambio per un problema muscolare dopo 36'. Un infortunio che non ci voleva per l'attaccante classe 2000, già frenato da una serie di problemi fisici l'anno scorso a Frosinone, perchè stava vivendo un periodo decisamente positivo (VOTO: NG). Quanto accaduto al Moccagatta è andato in scena davanti agli occhi di Davide Vagnati ed Emiliano Moretti, che prima del derby sabato hanno compiuto un blitz ad Alessandria per osservare dal vivo Millico e Celesia. Millico, nelle sue Instagram Stories, ha postato un video in cui è alle prese con le terapie del caso: "Non c'è tempo per scoraggiarsi, subito tornare al lavoro", ha scritto.

foto tratta da Instagram (@v.millico22)

SEGRE (Perugia): Pareggio a reti bianche per il Perugia, che strappa un punto sul difficile campo di Benevento. Novanta minuti di gioco per Jacopo Segre, che sfodera una prestazione di ottimo livello in mezzo al campo (VOTO: 6,5).