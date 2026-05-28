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D'AVERSA: PERCHÈ SÌ E PERCHÈ NO

Roberto D'Aversa? Se sì, perché? Se no, perché? E chi altro? Gli interrogativi in questo momento sono tanti, ma sono tutti riconducibili ad un unico grande dubbio: chi siederà sulla panchina del Torino nella prossima stagione? Impostata in questo modo sembra una domanda tanto lontana, e invece è più vicina che mai. La stagione è appena terminata ma è già il momento di preparare la successiva: per avere successo in un mercato che da tempo diciamo dovrà essere di rivoluzione, il primo passo è avere una guida tecnica che detti tempi e movimenti d'azione nel corso di quest'estate. Il Toro ha bisogno di definire il proprio allenatore quanto prima. E il passo numero uno, in questo senso, è comprendere: vale la pena confermare D'Aversa oppure no? Nelle prossime pagine due motivazioni a favore della permanenza del tecnico granata e due motivazioni contro la sua permanenza.

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