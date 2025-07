Figlio del Fila ma una sola stagione in granata: auguri a Dino Baggio

Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, il 24 luglio 1971, Dino Baggio cresce calcisticamente prima al Tombolo - nella sua terra natìa - e successivamente proprio al Torino. Veste la maglia granata per la prima volta a tredici anni, nel 1984. Dopo sei stagioni passate nelle giovanili del Fila, per il centrocampista granata - che è già ampiamente entrato nel giro dei grandi - è finalmente l'ora di esordire in Serie A. Così il 9 settembre del 1990 Emiliano Mondonico lo manda in campo nel corso di Torino-Lazio, terminata con un pareggio senza reti. La sua avventura sulla sponda granata del Po termina con una sola stagione in prima squadra e un palmares costituito da un campionato di Serie B e una Coppa Mitropa. Dopo 34 presenze e 2 gol, infatti, il Torino lo cede ai cugini della Juventus per 9,8 miliardi di lire. I bianconeri lo portano, dopo un anno in prestito all'Inter, in prima squadra. Gioca per la Juventus dal 1992 al 1994, quando passa al Parma, dove rimane per sei lunghe stagioni. Al termine dell'esperienza con gli emiliani, Dino Baggio passa alla Lazio, che in seguito ai prestiti al Blackburn, in Inghilterra, e all'Ancona, lo gira alla Triestina. Con gli alabardati 3 presenze lo portano al ritiro, nel 2005, salvo poi nel 2008 tornare a giocare ancora qualche partita in Terza Categoria, dove tutto è iniziato, al Tombolo. Dino Baggio giocherà anche 60 partite siglando 7 gol con la maglia della Nazionale. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Dino Baggio seguirà il Padova come collaboratore tecnico nella stagione 2011/12 e le giovanili del Montebelluna, nella provincia di Treviso, dal 2018 al 2020. Con una carriera passata da entrambe le sponde di Torino, Dino Baggio a riguardo nel 2014 ha lasciato questo commento ai nostri microfoni: "Forse sono più legato al Toro, che con il Parma resta la squadra più importante della mia carriera, quella che mi è rimasta nel cuore: sono arrivato in granata da piccolo, a soli tredici anni, e con il Torino ho esordito in serie A".