Acquisto Olimpico Grande Torino, Cairo nel 2023: “Se alle condizioni della Juve…”

Torna oggi, mercoledì 21 maggio 2025, più di attualità che mai il tema relativo all'acquisto da parte del Torino FC dello stadio Olimpico Grande Torino. Come annunciato oggi dal sindaco Stefano Lo Russo, non verranno rinnovate le ipoteche che c'erano da anni sullo stadio e che quindi andranno a naturale scadenza il prossimo 2 luglio. In questo momento vige però una proroga del contratto di affitto dell'impianto per il Toro valido per altri 18 mesi partendo dal 1 luglio 2025. Con la novità odierna potrebbero aprirsi numerosi nuovi scenari relativi alla gestione e ai lavori di miglioria dello stadio. In tal senso le parole del presidente granata Urbano Cairo pronunciate nel 2023, potrebbero tornare d'attualità se si arrivasse ad un accordo di cessione dello stadio con il comune. Queste le dichiarazioni del patron del Torino FC risalenti al 2023: "Potremmo acquistare l’Olimpico Grande Torino alle stesse condizioni con cui la Juve acquistò l'area dove ha costruito il suo stadio. [...] Noi al Torino abbiamo un’interlocuzione col sindaco di Torino; se ci fossero le giuste condizioni, simili a quelle che ebbe la Juventus quando acquistò il Delle Alpi, mi farebbe piacere acquistare il Grande Torino".