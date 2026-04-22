25 dicembre 1914, a Ypres è notte fonda. Dalla sponda britannica di quella landa belga si iniziano a intravedere alcune candele, a cui fanno seguito canti natalizi. Dalla sponda tedesca della stessa landa, al silenzio dei propri compagni fa eco un canto di risposta in lingua inglese. Soldati di una e dell'altra trincea attraversano la terra di nessuno per portare doni e scambiarsi gli auguri con i nemici. È la tregua di Natale. Non tutti i soldati, però, ebbero la possibilità di raccontare la stessa cosa. Ci fu chi, a Natale, iniziò un altro giorno uguale a quello prima e, se fortunato, a quello dopo. Ci sono giorni particolari in cui alcuni decidono di mettere da parte il proprio astio per celebrare un evento più importante. Ma non tutti fanno la stessa scelta. Il 4 maggio sarà così, e i tifosi granata sono divisi.

4 maggio, bloccare Cairo a Superga: la posizione dei Torino Hooligans

Tregua a Superga: la scelta della Maratona

L'anno scorso il 4 maggio non è stato come sempre: i tifosi non si sono riuniti nel pomeriggio a Superga per attendere la lettura dei nomi da parte del capitano e onorare gli Invincibili. O meglio, non solo. A partire dalla mattina, una grande fetta del popolo granata ha intrapreso una marcia di protesta e di contestazione contro il presidente Urbano Cairo. Per evitare tensioni, il patron del Torino non si è recato al colle, come sempre, nel pomeriggio. Ma la mattina, in solitaria e religioso silenzio. Per evitare che si ripeta la stessa cosa, per evitare che il presidente granata possa avvicinarsi a Superga anche in un altro orario - e seguendo la scia di protesta dello scorso anno - il gruppo organizzato Torino Hooligans (prima della protesta occupante parte della Curva Primavera). A partire dalle 10:00 del 4 maggio 2026 i TH saranno presenti a Superga - invitando gli altri tifosi a fare lo stesso - nel tentativo di disincentivare Cairo a salire per rendere omaggio al Grande TorinoDall'altra parte, chi ha un'opinione diversa è il resto della tifoseria organizzata granata. I gruppi che normalmente occupano l'altra sponda dell'Olimpico Grande Torino, uniti sotto il nome "Maratona 12", si dichiarano contrari a questa iniziativa: "Il 4 maggio deve rimanere solo commemorazione, rispetto e identità. Questa posizione ci porta a non seguire la direzione intrapresa da altri «tifosi»",L'auspicio da parte di questi gruppi organizzati, dunque, è comunque di non vedere Urbano Cairo a Superga, ma le speranze non daranno luogo a niente di concreto. La scelta dei gruppi della Maratona è quello di lasciare il 4 maggio come giorno di commemorazione nei confronti del Grande Torino, senza che la contestazione - seppure presente e rimarcata nel comunicato - distragga i tifosi dal reale intento della giornata. In questo caso, i tifosi granata sembrano divisi. Naturalmente la speranza della Redazione di Toro News - e l'invito a tutta la tifoseria, a prescindere dalle idee e dalle intenzioni - è quello di mantenere un comportamento pacifico.