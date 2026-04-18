Frattura nel tifo organizzato: la Maratona si schiera contro gli ultras che hanno organizzato il presidio del mattino previsto il 4 maggio
D'Aversa vuole la terza vittoria consecutiva: "Domani mi spiacerebbe pareggiare"
Il comunicato della Maratona"In vista delle prossime settimane sentiamo il dovere di chiarire la nostra posizione. Superga rappresenta un luogo che va oltre il calcio: è il luogo del ricordo degli Invincibili, un momento che appartiene alla memoria collettiva di noi granata. La nostra contestazione nei confronti della presidenza Cairo è chiara e non cambia, così come non cambia il fatto che non vorremmo vedere determinate presenze a Superga. Ma proprio perché è un giorno sacro, non riteniamo che quello sia il luogo e il momento per creare tensioni. Il 4 maggio deve rimanere solo commemorazione, rispetto e identità. Questa posizione ci porta a non seguire la direzione intrapresa da altri “tifosi”, per coerenza con valori che riteniamo fondamentali e non negoziabili. In vista del derby, chiamiamo tutti i tifosi granata a radunarsi ancora una volta al Filadelfia, casa nostra, per andare verso lo stadio insieme, compatti e uniti. Perché questa città è e sarà sempre e solo granata.”
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