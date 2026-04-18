Con un comunicato, gli ultras della Curva Maratona prendono posizione riguardo al prossimo 4 maggio, entrando in aperto contrasto con i promotori – che vengono definiti “tifosi” tra virgolette - del presidio previsto per la mattina del 4 maggio a Superga, iniziativa nata con l’obiettivo di impedire al presidente Urbano Cairo di salire al Colle per rendere omaggio al Grande Torino. La Curva Maratona, pur confermando di continuare a contestare la presidenza, precisa di ritenere Superga un luogo dedicato alla commemorazione degli Invincibili al di là di ogni circostanza legata al calcio e rilancia chiedendo ai tifosi granata di prendere parte a un corteo il giorno del derby.

Il comunicato della Maratona

"In vista delle prossime settimane sentiamo il dovere di chiarire la nostra posizione. Superga rappresenta un luogo che va oltre il calcio: è il luogo del ricordo degli Invincibili, un momento che appartiene alla memoria collettiva di noi granata. La nostra contestazione nei confronti della presidenza Cairo è chiara e non cambia, così come non cambia il fatto che non vorremmo vedere determinate presenze a Superga. Ma proprio perché è un giorno sacro, non riteniamo che quello sia il luogo e il momento per creare tensioni. Il 4 maggio deve rimanere solo commemorazione, rispetto e identità. Questa posizione ci porta a non seguire la direzione intrapresa da altri “tifosi”, per coerenza con valori che riteniamo fondamentali e non negoziabili. In vista del derby, chiamiamo tutti i tifosi granata a radunarsi ancora una volta al Filadelfia, casa nostra, per andare verso lo stadio insieme, compatti e uniti. Perché questa città è e sarà sempre e solo granata.”