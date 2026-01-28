Spegne oggi 43 candeline Alessandro Gazzi, nato a Feltre il 28 gennaio 1983. Con il Toro, il mediano ha vissuto quattro stagioni a partire dal 2012, accumulando 104 presenze e 3 reti. Dalla separazione con i granata, passando per un anno in quel di Palermo, Gazzi dal 2017 al 2021 ha giocato nell'Alessandria per poi ritirarsi dal calcio giocato e intraprendere la carriera di allenatore. Nei suoi anni di permanenza alla corte granata, ha dimostrato valori non solo tattici, cresciuti man mano: l'attaccamento alla maglia e la professionalità infatti, gli sono valsi un posto speciale nel cuore dei tifosi.