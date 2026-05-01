Nel corso della storia, sin dalle primissime catene di montaggio, dalla rivoluzione industriale, ma in realtà, se vogliamo, anche prima, l'uomo ha avuto bisogno di combattere per i propri diritti. E quando è riuscito nell'intento di migliorare le proprie condizioni di vita - nella fattispecie, lavorative - è sempre stato il caso, e oggi lo possiamo dire, di festeggiare. In tantissimi paesi nel mondo, tra cui l'Italia, oggi, 1° maggio, è la Festa dei lavoratori.

La Redazione di Toro News augura a tutte le lettrici, i lettori e l'intero popolo granata una serena Festa dei lavoratori!