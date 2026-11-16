L'Under 21, forte della vittoria in terra transalpina contro la Francia, è pronta a scendere nuovamente in campo contro il Belgio alle 18.15. Nel pre partita il centrale granata Pietro Comuzzo, difensore anche della Nazionale giovanile, ha fatto il punto alla vigilia del match contro i pari età del diavoli rossi: "Quando entriamo in campo e lottiamo per questa maglia, l'input del mister e quello che vogliamo noi è sempre di onorarla il più possibile", spiega il difensore. "Vogliamo fare la prestazione al meglio e divertirci" – aggiunge, evidenziando la serenità e la consapevolezza della squadra. "In Francia l'abbiamo fatto, ci siamo divertiti e abbiamo fatto un'ottima partita". Ora, però, è il momento di voltare pagina e concentrarsi sulla nuova sfida per ripetersi anche contro i belgi. "Cercheremo di proporla sicuramente anche oggi e daremo tutto, prima di tutto per fare una bella prestazione".