La Guinea Equatoriale perde 3-0 in casa dello Zimbabwe e ora la strada per la qualificazione diventa in salita. Mancano due partite al termine della fase delle qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa e il secondo posto, occupato proprio dallo Zimbabwe dista adesso 3 punti. Le prossime partite in calendario metteranno sulla strada delle due contendenti le stesse squadre: la capolista Repubblica Democratica del Congo e il fanalino di coda Sierra Leone, che si affronteranno domani nello scontro diretto. Il cammino della Guinea Equatoriale non è più nelle sue mani ed è abbastanza compromesso e il gruppo allenato dal ct Annese dovrà sperare in risultati favorevoli dagli altri match del Girone E per sperare.

Oltre al danno, la beffa: per Coco tre gol subiti e un rosso rimediato

Pomeriggio da incubo per Saul Coco, che non riesce a guidare la retroguardia, naufragando insieme ai compagni e risultando al termine del match il peggiore del reparto difensivo, rimediando un cartellino rosso per doppia ammonizione. La sfida si mette subito in salita per la Guinea Equatoriale, con Ngwenya che al 4' porta in vantaggio i padroni di casa. Al 23' Saul Coco si fa ammonire e il risultato non cambia nella prima frazione, con la squadra di Annese che rientra negli spogliatoi sotto di una rete. E' una partita delicata e questo si riflette sui provvedimenti dell'arbitro: al termine del match il conto recita 4 cartellini gialli per lo Zimbabwe e 5 per la Guinea Equatoriale.

Nel secondo tempo tra il 71' e il 78' il fortino della Guinea Equatoriale crolla: Chirewa raddoppia per i padroni di casa e 7 minuti più tardi serve l'assist che Maswanhise sfrutta per siglare il 3-0. Un risultato netto, che la Guinea Equatoriale può mitigare, ritagliandosi una spiraglio di speranza per la rimonta: all'88' viene assegnato un rigore alla squadra di Annese, ma Miranda sciupa la chance dal dischetto. La mazzata finale vede protagonista proprio Saul Coco: un minuto più tardi il numero 23 granata si fa nuovamente ammonire e viene espulso, completando una gara da dimenticare per lui e per i suoi compagni. La Guinea Equatoriale tornerà in campo ora nella sosta di marzo e l'obiettivo sarà cercare di trovare due vittorie, sperando in passi falsi dello Zimbabwe nelle sue gare.