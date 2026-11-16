La Nazionale di Nunziata chiude imbattuta e a punteggio pieno la finestra di novembre. Tra i pali la gestione di Siviero, nel finale c'è gloria per il debutto di Conzato

Eugenio Gammarino
Novanta secondi

90 secondi: "Inizia a muoversi Petrachi? Le prime voci di mercato..."

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

La Nazionale Under 20 prosegue la sua striscia trionfale in questa sosta autunnale, infilando la seconda vittoria consecutiva per 1-0. Dopo il prezioso successo ottenuto di misura anche contro il Portogallo, gli Azzurrini si ripetono superando la Svizzera. A decidere l'incontro è una zampata di Coletta, che premia i forcing offensivo e la compattezza della squadra azzurra al termine di una sfida molto combattuta.

Italia U20 implacabile: 1-0 alla Svizzera e bis di vittorie. La decide Coletta nel secondo tempo

La gara appare subito molto combattuta, con la Svizzera che prova a chiudere gli spazi e l'Italia a fare la partita affidandosi alla qualità dei propri singoli. Il muro elvetico riesce a resistere per larghi tratti alle avanzate della formazione di Nunziata: l'Italia in più occasione va vicina al gol, colpendo anche una traversa con Verde. Quando il match sembrava destinato a bloccarsi sullo 0-0, sale in cattedra Coletta, abile a farsi trovare pronto all'82' e a firmare il gol che regala la seconda vittoria consecutiva agli Azzurrini.

Primavera, Torino-Juventus Conzato

Occhio anche ai talenti granata: la gestione di Siviero e l'esordio di Conzato

In casa Torino la sosta delle Nazionali Under 20 ha regalato anche grandi soddisfazioni per i due gioielli granata convocati da Nunziata: Lapo Siviero ed Filippo Conzato. Dopo aver difeso i pali da titolare per tutti i 90 minuti nella precedente e vittoriosa sfida contro il Portogallo, il portiere granata ha lasciato spazio tra i pali a Vannucchi nelle rotazioni dello staff tecnico. La notizia più dolce della giornata è invece quella che riguarda il giovane attaccante del Torino, che ha fatto ufficialmente il suo esordio con la maglia dell'Italia Under 20. Conzato è subentrato nel finale di partita, calcando il terreno di gioco a partire dall'83' e vivendo così i suoi primi, emozionanti minuti in campo con la maglia azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti