La Nazionale Under 20 prosegue la sua striscia trionfale in questa sosta autunnale, infilando la seconda vittoria consecutiva per 1-0. Dopo il prezioso successo ottenuto di misura anche contro il Portogallo, gli Azzurrini si ripetono superando la Svizzera. A decidere l'incontro è una zampata di Coletta, che premia i forcing offensivo e la compattezza della squadra azzurra al termine di una sfida molto combattuta.

Italia U20 implacabile: 1-0 alla Svizzera e bis di vittorie. La decide Coletta nel secondo tempo

La gara appare subito molto combattuta, con la Svizzera che prova a chiudere gli spazi e l'Italia a fare la partita affidandosi alla qualità dei propri singoli. Il muro elvetico riesce a resistere per larghi tratti alle avanzate della formazione di Nunziata: l'Italia in più occasione va vicina al gol, colpendo anche una traversa con Verde. Quando il match sembrava destinato a bloccarsi sullo 0-0, sale in cattedra Coletta, abile a farsi trovare pronto all'82' e a firmare il gol che regala la seconda vittoria consecutiva agli Azzurrini.

Occhio anche ai talenti granata: la gestione di Siviero e l'esordio di Conzato

In casa Torino la sosta delle Nazionali Under 20 ha regalato anche grandi soddisfazioni per i due gioielli granata convocati da Nunziata: Lapo Siviero ed Filippo Conzato. Dopo aver difeso i pali da titolare per tutti i 90 minuti nella precedente e vittoriosa sfida contro il Portogallo, il portiere granata ha lasciato spazio tra i pali a Vannucchi nelle rotazioni dello staff tecnico. La notizia più dolce della giornata è invece quella che riguarda il giovane attaccante del Torino, che ha fatto ufficialmente il suo esordio con la maglia dell'Italia Under 20. Conzato è subentrato nel finale di partita, calcando il terreno di gioco a partire dall'83' e vivendo così i suoi primi, emozionanti minuti in campo con la maglia azzurra.