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Fortini, corsi di recupero

"È bravo, ma non si applica": alzi la mano chi ha sentito e risentito questa frase ogni volta che i genitori tornavano a scuola dopo il colloquio professori-famiglia. Esattamente, tutti quanti. Una classica frase che però si sposa molto bene con quello che è stato l'impatto di Niccolò Fortini nel mondo Torino e più in generale con quello del mondo della Serie A. Buoni margini di crescita, discrete qualità di corsa, però la sensazione di poter dare di più. L'infortunio pesa, ma in un confronto con Belghali non c'è paragone: l'algerino ha dato molto di più in termini di gol e assist.

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