Il pieno recupero fisico di Ricardo Rodriguez — tornato in campo per una manciata di secondi contro la Slovenia toccando quota 149 presenze in nazionale e atteso stasera nel derby granata contro la Scozia di Adams e Patterson — restituisce allo scacchiere difensivo granata l'unico vero mancino di ruolo in grado di garantire una naturale transizione tra la difesa a tre e quella a quattro. Perciò il ritorno a pieno ritmo dell'ex Betis e Milan consegna ad Ignazio Abate un innesto fondamentale in vista del ciclo di ferro che attende il Torino alla ripresa del campionato.

Effetto Rodriguez: torna la difesa a 4 e il Toro diventa "double face"

Nelle ultime settimane, l'assenza dello svizzero per una lesione muscolare aveva costretto lo staff tecnico ad adattare Comuzzo sul centro-sinistra e a blindare quasi esclusivamente l'assetto a tre. Con Rodriguez nuovamente a disposizione, il Torino torna invece a essere una squadra "double face", capace di alternare il 3-5-2 al 4-4-2 non soltanto nella preparazione settimanale delle partite, ma anche a gara in corso senza dover necessariamente ricorrere alle sostituzioni. Una duttilità già sperimentata con successo contro Udinese e Frosinone, dove lo slittamento dello svizzero sulla corsia esterna ha permesso di togliere punti di riferimento agli avversari.

La chiave mancina che mancava: così Rodriguez restituisce duttilità al Toro di Abate

Nella sfida del Maradona contro il Napoli di Allegri, la possibilità di cambiare pelle in corsa rappresenterà un vantaggio tattico non indifferente per la formazione granata. Con Biraghi rimasto finora ai margini delle rotazioni e Belghali impegnato nel recupero dalla contusione al ginocchio destro rimediata pochi giorni fa, la gestione intelligente di Rodriguez consentirà ad Abate di proteggere l'ampiezza del campo in fase di non possesso e di accompagnare con maggiore pulizia l'uscita del pallone dalla retroguardia.