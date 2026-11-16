Certezze, titolarità in bilico e partenze dalla panchina: le situazioni dei giocatori del Toro impegnati in nazionale oggi

Redazione Toro News
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Il programma odierno dei granata in nazionale

3 partite e 6 giocatori del Torino in campo previsti per oggi, lunedì 16 novembre 2026. Apriranno il programma Saul Coco e la Guinea Equatoriale, impegnati alle 14:00 in trasferta contro lo Zimbabwe. Alle 18:00 sarà la volta di Gvidas Gineitis che con la sua Lituania affronterà il Liechtenstein. Infine alle 20:45 4 giocatori del Toro si ritroveranno in campo nel medesimo match: da una parte la Svizzera di Eray Comert e Ricardo Rodriguez, dall'altra la Scozia di Ché Adams e Nathan Patterson.

Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27

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