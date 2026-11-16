Arrivato l'ultimo giorno di mercato nell'estate 2022 dal Parma Yann Karamoh non ha certamente lasciato il segno nella storia del Toro. Con i granata tre stagioni, anche interrotte da un prestito a Montpellier, ha registrato 65 presenze, per lo più da subentrato, 5 gol e 2 assist. Per tutta la sua esperienza a Torino l'attaccante francese ha sempre fatto vedere solo a sprazzi il suo talento rimanendo perennemente incostante. Nel luglio 2025 il suo contratto non verrà rinnovato, rimarrà svincolato e poi...

Il Porto lo prende ma non crede mai in lui

TURIN, ITALY - JANUARY 24: Yann Karamoh of Torino is challenged by Sebastiano Luperto (L) and Gabriele Zappa of Cagliari (R) during the Serie A match between Torino and Cagliari at Stadio Olimpico di Torino on January 24, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Il 18 settembre 2025 cerca di cogliere l'occasione il Porto. In Portogallo, però, Karamoh non troverà mai spazio. Non sarà registrato per l'Europa League e dopo solo una presenza, da 7 minuti, finisce nella seconda squadra del Porto in Liga Portugal 2. Anche qui, però, sembra non esserci spazio per l'ex Toro che gioca solo 8 partite dove riesce comunque a referto 2 gol. L'ultima presenza risale però all'11 gennaio 2026 da lì in poi non riuscirà a fare più neanche un minuto né con la squadra B né, tanto meno, in Liga Portugal. A fine stagione rimarrà svincolato.

Torna in Italia, ma l'inizio con la Samp è difficile

Quest'anno a credere in lui è stata la Sampdoria in Serie B. Squadra in cerca di riscatto per un giocatore in cerca di riscatto. L'inizio dei blucerchiati però è complesso e non è di certo Karamoh a risollevarli. Il francese fino ad oggi ha giocato 7 partita, di cui una sola da titolare, dove comunque è stato tolto a fine primo tempo. L'ex Inter non è riuscito né a segnare né ad aiutare i compagni a farlo. La stagione, però, è ancora lunga e non sarebbe la prima volta che un giocatore con le sue caratteristiche trova la continuità nella serie cadetta.