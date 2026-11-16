Come sono andate le stagioni di Yann Karamoh dopo che ha lasciato il Torino nel 2025?
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Arrivato l'ultimo giorno di mercato nell'estate 2022 dal Parma Yann Karamoh non ha certamente lasciato il segno nella storia del Toro. Con i granata tre stagioni, anche interrotte da un prestito a Montpellier, ha registrato 65 presenze, per lo più da subentrato, 5 gol e 2 assist. Per tutta la sua esperienza a Torino l'attaccante francese ha sempre fatto vedere solo a sprazzi il suo talento rimanendo perennemente incostante. Nel luglio 2025 il suo contratto non verrà rinnovato, rimarrà svincolato e poi...
Il Porto lo prende ma non crede mai in lui
Il 18 settembre 2025 cerca di cogliere l'occasione il Porto. In Portogallo, però, Karamoh non troverà mai spazio. Non sarà registrato per l'Europa League e dopo solo una presenza, da 7 minuti, finisce nella seconda squadra del Porto in Liga Portugal 2. Anche qui, però, sembra non esserci spazio per l'ex Toro che gioca solo 8 partite dove riesce comunque a referto 2 gol. L'ultima presenza risale però all'11 gennaio 2026 da lì in poi non riuscirà a fare più neanche un minuto né con la squadra B né, tanto meno, in Liga Portugal. A fine stagione rimarrà svincolato.
Torna in Italia, ma l'inizio con la Samp è difficileQuest'anno a credere in lui è stata la Sampdoria in Serie B. Squadra in cerca di riscatto per un giocatore in cerca di riscatto. L'inizio dei blucerchiati però è complesso e non è di certo Karamoh a risollevarli. Il francese fino ad oggi ha giocato 7 partita, di cui una sola da titolare, dove comunque è stato tolto a fine primo tempo. L'ex Inter non è riuscito né a segnare né ad aiutare i compagni a farlo. La stagione, però, è ancora lunga e non sarebbe la prima volta che un giocatore con le sue caratteristiche trova la continuità nella serie cadetta.
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