"Il Toro si muove per Camarda. Il Milan lo presta: i granata sono interessati. Chieste informazioni in vista di gennaio. L'attacco di Abate ha troppi rebus tra le condizioni fisiche di Zapata, i limiti di Kulenovic e i dubbi su Pellegri". L'edizione odierna di Tuttosport apre le pagine dedicate al mondo granata con un'importante indiscrezione di calciomercato legata al reparto avanzato in vista della sessione invernale. Il quotidiano svela i piani della dirigenza per rinforzare la prima linea e il futuro delle attuali alternative offensive: "Il Torino ha chiesto informazioni sul futuro di Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 del Milan che a gennaio potrebbe muoversi in prestito dopo la poco fortunata esperienza al Red Bull Salisburgo (appena 36 minuti complessivi in Serie A con l'Atalanta/tra campionato ed Europa League, 5 gol in 7 gare in Under 21). Su di lui c'è anche la concorrenza di Monza, Sampdoria, Bologna, Udinese e Pisa, ma il club granata vuole farsi trovare pronto anche perché Ché Adams è in scadenza a giugno e al momento non ci sono certezze sul rinnovo. Nel frattempo, sul fronte uscite si valutano eventuali offerte per Sandro Kulenovic: arrivato a gennaio dal Dinamo Zagabria per 3,5 milioni complessivi, il croato ha segnato solo due gol e non ha convinto pienamente".

Nella pagina successiva l'attenzione si sposta sulla ripresa degli allenamenti al Filadelfia e sulle soluzioni tattiche studiate per la trasferta del Maradona contro il Napoli: "Da oggi riprendono gli allenamenti dei granata al Filadelfia: Abate torna a pensare anche a una difesa a 4. Toro double face: 3-5-2 e 4-4-2. Col rientro di Rodriguez ora si potrà. E stasera occhio a Svizzera-Scozia: il difensore elvetico, dopo aver giocato una manciata di secondi contro la Slovenia (salendo a quota 149 presenze), punta a ritrovare minutaggio nel derby granata contro Adams e Patterson prima di tornare a disposizione per garantire ad Abate la duttilità necessaria a cambiare modulo a gara in corso". Infine, un ampio spazio emotivo è dedicato al bagno di folla per una leggenda eterna della storia del club: "Il mito granata torna a Superga, festeggia con i tifosi di San Mauro e commuove tutti. Pulici, giocavi nel Grande Torino? La domanda di un bimbo, il calore senza fine della gente, il silenzio nella Basilica".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.