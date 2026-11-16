La notizia arrivata dal ritiro della Croazia ha immediatamente fatto suonare il campanello d'allarme al Filadelfia. Il fastidio al bicipite femorale che ha costretto Nikola Vlasic a dare forfait per la gara contro la Repubblica Ceca apre infatti un interrogativo importante a soli cinque giorni dalla delicatissima trasferta di sabato sera al Maradona contro il Napoli. In attesa degli esami strumentali che chiariranno l'entità esatta del problema muscolare dell'ex West Ham e Everton, Ignazio Abate è già al lavoro per studiare le contromisure tattiche ed evitare di farsi trovare impreparato qualora dovesse rinunciare alla qualità e al peso specifico del suo numero dieci sabato.

Il jolly di Abate: senza Vlasic tocca al "tuttofare" Gineitis reggere l'urto partenopeo

In un contesto di potenziale emergenza sulla trequarti, la risposta più solida arriva ancora una volta da Gvidas Gineitis. Giunto ormai a quota 93 presenze in maglia granata, il centrocampista lituano si è confermato in questa prima parte di stagione il vero equilibratore della rosa: sia partendo dal primo minuto che subentrando a gara in corso, il classe 2004 garantisce grande aggressività tra le linee di passaggio avversarie e gamba negli inserimenti. Un'affidabilità costruita nel tempo, limata in queste stagioni in prima squadra, che lo rende una delle pedine ideali per dare sostanza a una mediana chiamata a reggere l'urto del centrocampo partenopeo.

L'imprevisto dalla Croazia e la certezza del lituano: il rebus della trequarti verso il Napoli

La presenza di Gineitis accanto alla ritrovata coppia di registi formata da Mandragora e Bragança permetterebbe ad Abate di modificare leggermente il baricentro della squadra. In caso di forfait di Vlasic, il tecnico potrebbe infatti abbandonare il trequartista puro per affidarsi a una mediana a tre più fisica, oppure avanzare il raggio d'azione di Cesare Casadei sfruttandone centimetri e tempi d'inserimento in area avversaria accanto alle punte, dando più densità in fase offensiva.