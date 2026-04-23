Arrivano provvedimenti severi dopo gli scontri verificatisi al termine della partita tra Torino e Hellas Verona dell'11 aprile 2026. La questura ha emesso nove Daspo nei confronti di altrettanti Ultras Granata coinvolti negli episodi di violenza. Nel dettaglio, cinque tifosi sono stati colpiti da un Daspo della durata di cinque anni, con obbligo di firma presso le forze dell’ordine durante le partite. Per gli altri quattro, invece, la misura ha una durata variabile compresa tra i due anni e sei mesi e i tre anni, a seconda della gravità delle singole posizioni.