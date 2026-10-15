La commemorazione di Gigi Meroni continua a coinvolgere sempre più tifosi granata. Leonardo D’Alessandro, presidente del Circolo dei Soci del Torino, conserva anche un ricordo personale della Farfalla granata, che ha avuto la fortuna di vedere giocare. Il suo omaggio va oltre il campo: nelle parole di D'Alessandro, Meroni viene ricordato per il talento, l’anticonformismo e la generosità che ne hanno fatto un campione anche fuori dal terreno di gioco.

"Ogni anno è sempre più emozionante. È bellissimo vedere come aumentano i tifosi, quest'anno poi la città ci ha voluto onorare con la presenza di ben due assessori e noi ne siamo molto, molto onorati. Io ho avuto la fortuna di veder Meroni giocare, ho visto anche l'ultima partita, il 4-2 con la Sampdoria. Parliamo di un campione, non solo come giocatore ma anche come uomo. Un uomo diverso da tutti, un anticonformista, di una generosità enorme. E con un cuore grande. Oggi c'è il giusto ricordo per la nostra Farfalla".