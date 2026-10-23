Uno dei derby più belli, più rocamboleschi della storia. Uno di quei derby che chi l’ha vissuto da tifoso o in campo da giocatore non si scorda mai. Fortunato Torrisi ex centrocampista del Toro nella stagione 1982-83 quel derby se lo ricorderà per sempre. Acquistato a titolo definitivo dall’Ascoli dopo stagioni vissute in giro per l’Italia arrivò al Torino insieme a Borghi ed Hernandez. In panchina Bersellini, presidente Sergio Rossi e direttore Generale Luciano Moggi. In quel Toro dopo l’addio di Pulici, trasferitosi all’Udinese, giocavano Salvadori, Comi, Dossena, Zaccarelli e Giacomo Ferri. Alla decima giornata il primo derby. Platini segnò il gol vittoria alla mezz’ora del primo tempo. Anche il secondo derby sembrava dovesse finire così, con una sconfitta. Ma arrivò una rimonta da vecchio cuore granata. Due a zero fino al 65’ Rossi e Platini i marcatori. Al 71’ Dossena, al 72’ Bonesso e al 74’ proprio Torrisi: 3 a 2. Il Toro in delirio e proprio Torrisi viene portato in trionfo. A fine stagione l’addio al granata per gli ultimi due anni ad alti livelli: alla Lazio dal 1984 al 1986. Poi ancora Ternana e Chieti. Oggi tutta la redazione di TN augura un buon compleanno a giocatore entrato nel cuore di tutti i tifosi granata, Fortunato Torrisi.