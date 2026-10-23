Esistono nell'immaginario dei tifosi del Toro due incubi legati a questa partita: il ricordo della brutta, bruttissima, eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano del Monza e i precedenti con Ivan "il temibile". In effetti, quando Juric vede il granata, saranno i ricordi delle mancanze di "rispetto", ma si trasforma davvero nello zar russo. E ora, con quest'ultimo precedente in coppa e una squadra, quella granata, in netto miglioramento e alla ricerca della terza vittoria consecutiva, questa diventa davvero una partita da non sbagliare. Come?

Come gioca il Monza?

Abate svela la tecnica anti-Juric

Il Monza di Juric è conscio di saper mettere in difficoltà il Torino:. Dall'altra parte, saprà anche che ora i granata sono una squadra differente:. Perciò, Juric proverà a puntare sugli aspetti che più hanno messo in crisi Abate:. L'obiettivo è quello di togliere ai giocatori del Torino il tempo di trovare la giocata giusta, in un contesto in cuiè una delle parole più usate daper descrivere il gioco del Monza. "Domani è una partita difficilissima, arriviamo da un’eliminazione in Coppa Italia contro di loro. Sarà una partitae dobbiamo mettere la nostra forza dentro lo". E ancora: "Quando affronti squadre così non è una partita da palleggio o da dominio, loro ci vorranno portare sui loro binari e per farlo noi con loro dovremo vincere i duelli, nellobisognerà mettere le loro qualità per isolare qualche duello e vincere la partita".

Stando alle condizioni del match, chiare fin da subito, appare chiara anche la necessità del Torino per evitare un'altra caporetto: non perdere la testa. Il Monza di Juric saprà mettere in difficoltà il Torino come ha già fatto in Coppa Italia: con un asfissiante pressing uomo su uomo. E da questo aspetto dovranno ripartire i granata: fare sempre la giocata più semplice, passare la palla nella misura più sicura possibile e sfruttare i propri movimenti per alzare gradualmente il baricentro e mettersi nelle condizioni di ferire nell'ultimo quarto di campo. Fondamentale sarà l'apporto di Perri, che sarà il primo e unico giocatore libero da cui far partire il possesso. Quindi, più in avanti, saranno catartici i movimenti dei due attaccanti: se Simeone e Adams saranno in grado di creare spazio in mezzo al campo, allora il Torino potrà avere più possibilità per fare il proprio gioco e non cascare nel tranello "sporco" del Monza. Così si eviterà un altro disastro.