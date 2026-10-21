Ignazio Abate ha ripreso al meglio dopo la maxi pausa per la sosta delle nazionali. Le tre settimane di tempo lo hanno aiutato a trovare la quadra di un gruppo che ha iniziato questo campionato a rilento e che necessitava di una scossa. Il Torino è riuscito a conquistare due vittorie consecutive, portando a tre il proprio score di successi su sette gare disputate. Un risveglio che non si attesta solo nei risultati, ma soprattutto dall'atteggiamento mostrato dal Toro prevalentemente nell'ultimo match contro il Parma. Se il 2-1 con l'Udinese infatti era arrivato grazie anche ad una buona dose di fortuna, nella sfida contro i ducali sono state la grinta e la qualità messe in campo dai giocatori granata a fare la differenza. Il Torino ha lanciato segnali incoraggianti e ha mostrato un'unione di intenti e un coraggio che erano espressive richieste del tecnico campano,

Il Monza per la svolta: il giudice per il salto di qualità del Toro sarà proprio l'ex Juric?

Abate deve seguire le orme di Mazzarri: l'ultimo trittico vincente è del 2019

Diversi allenatori che si sono seduti negli ultimi anni sulla panchina granata hanno cercato di centrare tre successi di fila, inciampando tutti però sul più bello: Baroni, Vanoli, Nicola, Giampaolo e Longo. E poi lui, Ivan Juric, che ha fallito più volte l'occasione al Toro e che, ironia della sorte, sarà colui che potrebbe decidere del destino granata. Il Torino non riesce ad infilare tre vittorie consecutive da più di sette anni e ora il compito di interrompere la striscia negativa spetta ad Abate, che troverà sulla sua strada proprio l'ex tecnico del Toro, capace di tendergli una trappola,, già all'inizio di settembre in Coppa Italia. Il tecnico ex Ternana dovrà cercare di sfruttare l'onda positiva delle ultime due uscite e il carattere mostrato dai suoi per cercare di rompere un'astinenza che dura da troppo tempo e che potrebbe dare una sferzata alle ambizioni del Toro, costituendo un segnale di un primo vero salto di qualità, in contrasto con il recente passato.L'ultimo tecnico in ordine di tempo a riuscire a portare nove punti in tre partite consecutive è stato Walter Mazzarri. Ad aprire il tris è stata Torino-Atalanta di fine febbraio 2019, nella quale i granata hanno portato casa il successo grazie alle reti di Izzo e Iago Falque. Ad inizio marzo c'è stata poi Torino-Chievo, con la squadra dell'allenatore di San Vincenzo che ha archiviato la pratica con un secco 3-0, con le marcature di Belotti, Rincon e Zaza. A circa una settimana di distanza è andata in scena infine Frosinone-Torino, con il Toro ha che rimontato la rete iniziale di marca ciociara con la doppietta del Gallo Belotti. Da allora niente più trittico di vittorie all'ombra della Mole, con svariati tentativi non andati a buon fine. E ora scatta l'ora di Abate: riuscirà l'ex Milan a sfatare questo tabù?