Quali sono i giocatori granata in competizione per una maglia da titolare in vista del match di stasera?
(Video) - Una lettera per Abate
Abate conferma il blocco, ma...
La vittoria di Parma ha dato nuove certezze al Toro dopo i tre punti ottenuti contro l'Udinese, ma in vista della sfida di questa sera contro il Monza restano alcuni dubbi da sciogliere. Abate sembra orientato a confermare gran parte dell’undici che ha conquistato i tre punti al Tardini, anche se tra gestione delle energie e concorrenza interna non mancano i ballottaggi. Dalla difesa al centrocampo, fino alla trequarti, sono tre le situazioni da monitorare in vista della gara dell’Olimpico Grande Torino.
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