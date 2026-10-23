Quali sono i giocatori granata in competizione per una maglia da titolare in vista del match di stasera?

Andrea Novello
Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

(Video) - Una lettera per Abate

Abate conferma il blocco, ma...

La vittoria di Parma ha dato nuove certezze al Toro dopo i tre punti ottenuti contro l'Udinese, ma in vista della sfida di questa sera contro il Monza restano alcuni dubbi da sciogliere. Abate sembra orientato a confermare gran parte dell’undici che ha conquistato i tre punti al Tardini, anche se tra gestione delle energie e concorrenza interna non mancano i ballottaggi. Dalla difesa al centrocampo, fino alla trequarti, sono tre le situazioni da monitorare in vista della gara dell’Olimpico Grande Torino.

Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27

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