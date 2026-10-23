19 settembre 2026: l'ultima di Fitz-Jim da titolare nel Torino di Ignazio Abate. Era la sfida contro il Bologna del nuovo corso di Raffaele Palladino dopo la separazione con Domenico Tedesco. Abate si fida e lancia ancora dal primo minuto l'ex Ajax, che nelle ultime gare aveva accusato una leggera flessione dopo un ottimo avvio di stagione, all'insegna della regia e della pulizia a centrocampo. Da lì sono arrivate due panchine di fila, con il tecnico italiano che gli ha preferito Bragança come partner della mediana assieme a Mandragora. Lo stesso Abate però ha spiegato quale sia la situazione del centrocampista ex Ajax.

Un problema al tallone

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Kian Fitz-Jim of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

“Fitz-Jim è partito bene, ha avuto un problema al tallone, si è curato durante la sosta, non si è allenato con la squadra ma ora lo vedo bene in allenamento. Fitz può giocare nei due mediani o come mezza, è un’alternativa molto valida per noi”. Una frase per spegnere eventuali rumors. Un problema fisico che ha rallentato il percorso del giocatore, ma d'altronde si parla di una zona particolarmente delicata del corpo umano. Il ragazzo ha lavorato a parte per recuperare, come è giusto che sia. Abate si è detto soddisfatto del lavoro, il giocatore sembra cavalcare verso il recupero completo per la gioia del tecnico. Che non ha dubbi sulle potenzialità del giocatore.

Abate lo vede ovunque

Come detto, l'avvio di stagione dell'olandese è stato molto positivo. Regia perfetta, recupero palla e tanto filtro a centrocampo. Insomma, un vero e proprio metronomo di cui il Torino necessitava come il pane. Poi il progressivo recupero di Bragança e l'infortuno hanno spinto Abate ad altre scelte senza però intaccare la fiducia che nutre nei confronti dell'olandese. Qualche discorso tattico però si può fare: con il passaggio ad un centrocampo a due un posto è venuto meno e ora la concorrenza è più folta che mai, ma non riguarda solo Fizt-Jim. Anche Casadei chiama per un posto, per fare un esempio e ora levare il posto all'attuale centrocampo diventa difficile.

Però Abate ha le idee chiare sul giocatore e non lo escluderà a priori, anzi. Domani potrebbe partire titolare assieme a Mandragora o Fitz-Jim in mediana, ruolo che ha ricoperto in questo primo scorcio di stagione. Eppure per lui c'è anche un altro impiego, quello della mezzala. Può essere una soluzione interessante, soprattutto come arma a gara in corso per sfondare le linee. In ogni caso il bagaglio tecnico è importante e questo polarità piace ad Abate.