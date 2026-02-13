Gojak oggi compie 29 anni: tanti auguri Amer!

Nato il 13 febbraio 1997, il centrocampista bosniaco oggi festeggia 29 anni. Arrivato in granata nell'estate del 2020, Giampaolo ha l'obiettivo di impegnarlo come trequartista, seconda punta o mezz'ala. Nonostante le grandi qualità (inespresse in maglia granata), Amer Gojak fatica a trovare spazio sia con il primo allenatore che con Davide Nicola, subentrato a stagione in corso con l'obiettivo - riuscito - di portare il Toro alla salvezza. Trasferitosi a Torino dalla Dinamo Zagabria con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato dal numero di presenze, le 15 partite giocate, condite da 1 gol e 1 assist - arrivati entrambi nella sfida contro il Parma il 3 gennaio 2021 - non sono sono sufficienti per il suo riscatto, e a giugno dello stesso anno fa quindi ritorno in Croazia, per poi passare al Ferencvaros e al Rijeka, dove è attualmente.