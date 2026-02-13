tor mondo granata Gojak oggi compie 29 anni: tanti auguri Amer!

Amer Gojak
L'ex numero dieci granata spegne in questa giornata 29 candeline
Eugenio Gammarino

Nato il 13 febbraio 1997, il centrocampista bosniaco oggi festeggia 29 anni. Arrivato in granata nell'estate del 2020, Giampaolo ha l'obiettivo di impegnarlo come trequartista, seconda punta o mezz'ala. Nonostante le grandi qualità (inespresse in maglia granata), Amer Gojak fatica a trovare spazio sia con il primo allenatore che con Davide Nicola, subentrato a stagione in corso con l'obiettivo - riuscito - di portare il Toro alla salvezza. Trasferitosi a Torino dalla Dinamo Zagabria con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato dal numero di presenze, le 15 partite giocate, condite da 1 gol e 1 assist - arrivati entrambi nella sfida contro il Parma il 3 gennaio 2021 - non sono sono sufficienti per il suo riscatto, e a giugno dello stesso anno fa quindi ritorno in Croazia, per poi passare al Ferencvaros e al Rijeka, dove è attualmente.

Buon compleanno Amer, da tutta la redazione di Toro News!

