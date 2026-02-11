“Grande Torino”, la canzone di Giuseppe Balsamo: un racconto musicale

"Sono compositore autore SIAE dal 1989. Nel mio percorso artistico ho attraversato linguaggi musicali diversi – dalla musica d’autore al jazz, dal rock alla bossanova ecc. – mantenendo un’attenzione costante non solo alla musica, ma anche alla scrittura dei testi, concepiti con cura visiva e narrativa: ogni parola è studiata come in una sceneggiatura, ogni immagine come in un videoclip, per trasformare emozioni e movimenti in musica", ci racconta Giuseppe Balsamo, autore della canzone "Grande Torino". "Ho scritto Grande Torino per celebrare questa eredità preziosa e indissolubile, affinché continui a vivere come patrimonio per Torino, per la squadra, per i tifosi e per l’intero mondo del calcio", spiega l'autore. Una canzone che vuole ripercorrere i momenti della tragedia e di come gli Invincibili siano diventati tali, tra mito e leggenda. ""Grande Torino" nasce così: come racconto musicale dove il volo diventa attesa, la caduta leggenda, e la squadra continua a giocare poeticamente, in eterno, la sua partita più bella". Testo e musica di Giuseppe Balsamo, per provare a raccontare di una delle squadre più iconiche della storia. "Ogni anno, nel giorno dell’anniversario, immagino che in Paradiso si giochi una partita speciale: i santi e gli arcangeli in campo con Jesus centravanti e il Padre Celeste CT. Di fronte a loro, il Grande Torino, con le divise granata schierato per ricordare al tempo e all’universo che certe squadre non muoiono mai". Non muoiono mai.