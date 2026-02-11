"Sono compositore autore SIAE dal 1989. Nel mio percorso artistico ho attraversato linguaggi musicali diversi – dalla musica d’autore al jazz, dal rock alla bossanova ecc. – mantenendo un’attenzione costante non solo alla musica, ma anche alla scrittura dei testi, concepiti con cura visiva e narrativa: ogni parola è studiata come in una sceneggiatura, ogni immagine come in un videoclip, per trasformare emozioni e movimenti in musica", ci racconta Giuseppe Balsamo, autore della canzone "Grande Torino". "Ho scritto Grande Torino per celebrare questa eredità preziosa e indissolubile, affinché continui a vivere come patrimonio per Torino, per la squadra, per i tifosi e per l’intero mondo del calcio", spiega l'autore. Una canzone che vuole ripercorrere i momenti della tragedia e di come gli Invincibili siano diventati tali, tra mito e leggenda. ""Grande Torino" nasce così: come racconto musicale dove il volo diventa attesa, la caduta leggenda, e la squadra continua a giocare poeticamente, in eterno, la sua partita più bella". Testo e musica di Giuseppe Balsamo, per provare a raccontare di una delle squadre più iconiche della storia. "Ogni anno, nel giorno dell’anniversario, immagino che in Paradiso si giochi una partita speciale: i santi e gli arcangeli in campo con Jesus centravanti e il Padre Celeste CT. Di fronte a loro, il Grande Torino, con le divise granata schierato per ricordare al tempo e all’universo che certe squadre non muoiono mai". Non muoiono mai.
Mondo Granata
“Grande Torino”, la canzone di Giuseppe Balsamo: un racconto musicale
"Grande Torino", il testo della canzone di Giuseppe Balsamo—
Il Grande Torino è ancora in volo
e gli eroi sono in trasferta
Vento pioggia a secchi c’è aria di tempesta
Il trimotore gronchia sbotta annaspa cerca la rotta
laggiù c’è qualcuno che li aspetta
Si sa a volte tra le nuvole è un attimo e ci si perde
non ci sono righe bianche
e il tappeto non è verde
È un fallo laterale una rimessa del destino
ma se senti palleggiare in cielo
è il Grande Torino
Vai Torino vai
cuore granata vai
Grande Torino non fermarti mai
Invincibile immortale
avanti Toro vai
sopra a tutti e contro tutti
Grande Torino vai
non fermarti mai
Il marconista picchietta linea punto quota altezza
I Elce state attenti è un maggio che non scherza
Duemila metri sopra il mondo a un passo dal
destino
ma se vedi un lampo in cielo
è il Grande Torino
Il Paradiso Football Club schiera i santi e gli
arcangeli
il Mister dei cieli manda Jesus centravanti
Però niente miracoli d’accordo ok
palla al centro e Please fair play
Vai Torino vai
cuore granata vai
Grande Torino non fermarti mai
Invincibile immortale
avanti Toro vai
sopra a tutti e contro tutti
Grande Torino vai
non fermarti mai
Si gioca a fior di nuvole sono fulmini e saette
lanci traiettorie cross tacchi e fughe strette
Jesus fende l’aria col suo destro divino
ma Baci si distende a molla e salva
il Torino
Mazzola finta corre guizza salta dribbla vola
è un crescendo di poesia che ti annoda la gola
Tacco a Menti poi Cabetto
stop di petto Castigliano
tutto l’universo va nel pallone
Vai Torino vai
cuore granata vai
Grande Torino non fermarti mai
Invincibile immortale
avanti Toro vai
sopra a tutti e contro tutti
Grande Torino vai
non fermarti mai
Il Grande Torino è ancora in volo
e gli eroi sono in trasferta
Ovunque c’è un cuore granata che batte che li
aspetta
È un calcio di rigore che spiazza anche il destino
e se guardi bene in cielo
vedi il Grande Torino
Vai Torino vai cuore
granata vai
Grande Torino non fermarti mai Invincibile
immortale
avanti Toro vai
sopra a tutti e contro tutti
Grande Torino vai
non fermarti mai
