“Grande Torino”, la canzone di Giuseppe Balsamo: un racconto musicale

"Il Grande Torino, con le divise granata schierato per ricordare al tempo e all’universo che certe squadre non muoiono mai"
"Sono compositore autore SIAE dal 1989. Nel mio percorso artistico ho attraversato linguaggi musicali diversi – dalla musica d’autore al jazz, dal rock alla bossanova ecc. – mantenendo un’attenzione costante non solo alla musica, ma anche alla scrittura dei testi, concepiti con cura visiva e narrativa: ogni parola è studiata come in una sceneggiatura, ogni immagine come in un videoclip, per trasformare emozioni e movimenti in musica", ci racconta Giuseppe Balsamo, autore della canzone "Grande Torino". "Ho scritto Grande Torino per celebrare questa eredità preziosa e indissolubile, affinché continui a vivere come patrimonio per Torino, per la squadra, per i tifosi e per l’intero mondo del calcio", spiega l'autore. Una canzone che vuole ripercorrere i momenti della tragedia e di come gli Invincibili siano diventati tali, tra mito e leggenda. ""Grande Torino" nasce così: come racconto musicale dove il volo diventa attesa, la caduta leggenda, e la squadra continua a giocare poeticamente, in eterno, la sua partita più bella". Testo e musica di Giuseppe Balsamo, per provare a raccontare di una delle squadre più iconiche della storia. "Ogni anno, nel giorno dell’anniversario, immagino che in Paradiso si giochi una partita speciale: i santi e gli arcangeli in campo con Jesus centravanti e il Padre Celeste CT. Di fronte a loro, il Grande Torino, con le divise granata schierato per ricordare al tempo e all’universo che certe squadre non muoiono mai". Non muoiono mai.

"Grande Torino", il testo della canzone di Giuseppe Balsamo

—  

Il Grande Torino è ancora in volo

e gli eroi sono in trasferta

Vento pioggia a secchi c’è aria di tempesta

Il trimotore gronchia sbotta annaspa cerca la rotta

laggiù c’è qualcuno che li aspetta

Si sa a volte tra le nuvole è un attimo e ci si perde

non ci sono righe bianche

e il tappeto non è verde

È un fallo laterale una rimessa del destino

ma se senti palleggiare in cielo

è il Grande Torino

Vai Torino vai

cuore granata vai

Grande Torino non fermarti mai

Invincibile immortale

avanti Toro vai

sopra a tutti e contro tutti

Grande Torino vai

non fermarti mai

Il marconista picchietta linea punto quota altezza

I Elce state attenti è un maggio che non scherza

Duemila metri sopra il mondo a un passo dal

destino

ma se vedi un lampo in cielo

è il Grande Torino

Il Paradiso Football Club schiera i santi e gli

arcangeli

il Mister dei cieli manda Jesus centravanti

Però niente miracoli d’accordo ok

palla al centro e Please fair play

Vai Torino vai

cuore granata vai

Grande Torino non fermarti mai

Invincibile immortale

avanti Toro vai

sopra a tutti e contro tutti

Grande Torino vai

non fermarti mai

Si gioca a fior di nuvole sono fulmini e saette

lanci traiettorie cross tacchi e fughe strette

Jesus fende l’aria col suo destro divino

ma Baci si distende a molla e salva

il Torino

Mazzola finta corre guizza salta dribbla vola

è un crescendo di poesia che ti annoda la gola

Tacco a Menti poi Cabetto

stop di petto Castigliano

tutto l’universo va nel pallone

Vai Torino vai

cuore granata vai

Grande Torino non fermarti mai

Invincibile immortale

avanti Toro vai

sopra a tutti e contro tutti

Grande Torino vai

non fermarti mai

Il Grande Torino è ancora in volo

e gli eroi sono in trasferta

Ovunque c’è un cuore granata che batte che li

aspetta

È un calcio di rigore che spiazza anche il destino

e se guardi bene in cielo

vedi il Grande Torino

Vai Torino vai cuore

granata vai

Grande Torino non fermarti mai Invincibile

immortale

avanti Toro vai

sopra a tutti e contro tutti

Grande Torino vai

non fermarti mai

