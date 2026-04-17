“Per me essere del Torino è un orgoglio. Era veramente una cosa triste vedere come erano lasciate andare le tombe e che nessuno sapesse dove fosse sepolto il nostro capitano Mazzola”, confida, presidente del, tra le componenti, in sinergia con– la società responsabile della gestione dei cimiteri cittadini, che conferma il proprio ruolo di supporto organizzativo e logistico – delper la cura e la valorizzazione delle. Un impegno già avviato nel 2019 e che si rinnova per la terza volta. “Per me è un onore e anche un privilegio oggi essere qui non solo da assessora ma anche da tifosa granata – afferma l’assessora ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta –. Siamo abituati a soffrire sempre e soprattutto a prenderci cura delle cose che spesso sono anche molto ostiche e molto difficoltose da superare. Ringrazio dunque chi si prende cura non solo dell’aspetto estetico ma anche della memoria di un’eredità che appartiene a tutti”.

D'Alessandro: "Provveduto alla restaurazione del totem"

L’impegno riguarda in particolar modo l’arcata 145 del V ampliamento del, dove si trovano le targhe commemorative dei caduti del 4 maggio 1949 e il monumento dedicato al Grande Torino, realizzato dall’architetto Cappellari. Il Circolo Soci continuerà dunque a occuparsi di interventi di manutenzione ordinaria, pulizia e cura delle aree. Impegno analogo anche per quanto riguarda. Il patto, infatti, consentirà di proseguire le attività di monitoraggio e segnalazione delle criticità, come già avvenuto per la lastra centrale, che presenta segni di deterioramento. “Purtroppo, negli scorsi giorni, c’è stato– spiega D’Alessandro –. È stato vandalizzato il nostro totem del Circolo Soci a Superga, nel quale in diverse lingue descrivevamo la storia del Grande Torino”. D’Alessandro assicura: “Abbiamo provveduto e per la prossima settimana credo che avremo restaurato tutto. Per il 4 maggio sarà tutto perfetto”.