I 60 anni di Martin Vazquez e il filo con il Pisa

Sessant’anni oggi, nel giorno in cui il Toro ritrova i toscani che incrociò in alcuni momenti chiave della stagione 90-91

Matteo Curreri 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 08:55)

Due soli anni, ma abbastanza per entrare nella memoria granata e nel cuore dei tifosi. Un nome che, già di per sé, se pronunciato, fa riaffiorare un Toro che sembra avere poco a che fare con un’attualità ben più modesta. Così, invece, non era a cavallo tra il 1990 e il 1992, quando la maglia granata la indossava Rafael Martin Vazquez, che oggi – 25 settembre 2025 - spegne 60 candeline. Un mito che resta ancora punto di riferimento quando, tra gli archivi, si ricerca un Toro capace di spingersi oltre la zona di comfort. Un Toro che, come nell’estate del 1990, poteva permettersi addirittura di strappare un giocatore al Real Madrid, e non un esubero o un elemento di categoria inferiore, ma un componente della “Quinta del Buitre”, quel gruppo di giocatori che, capitanati da Emilio Butragueño, rappresentava l’anima delle merengues a cavallo tra anni ’80 e ’90.

Certo, era un altro calcio (italiano), che permetteva anche a una squadra non strettamente d’élite di assicurarsi interpreti d’alto bordo e farli convivere con giocatori del loro livello. L’Italia era ancora il centro del mondo pallonaro. Ma dietro c’era l’idea di riportare il Toro ai vertici, perché quella mezzala che aveva incantato con il Real si ripeté anche al Delle Alpi come leader tecnico della squadra che batté proprio il suo Real e andò a due pali e una traversa dalla conquista della Coppa Uefa.

E se gli auguri a Rafa si mescolano con la stretta attualità di un Torino-Pisa di Coppa Italia, la sua storia granata tocca punti salienti proprio in occasione degli incontri con i toscani, che raccontano molto del suo primo anno di approccio al calcio italiano.

Quando Martin Vazquez ritornò ‘Fantasma bianco’ — Rafa Martin Vazquez arriva il 2 luglio all’aeroporto di Caselle, atteso da 200 tifosi. C’è incredulità: perché un giocatore del suo calibro ha scelto il Toro, all’epoca neopromosso in Serie A? “Perché mi hanno fatto sentire a casa mia”, avrebbe confidato. E Rafa fece subito impazzire il pubblico granata, offrendo un gol nel quadrangolare di Aosta e mettendo in mostra le sue qualità di mezzala offensiva dai piedi incantevoli.

Ma una volta cominciato il campionato faticò più del previsto ad ambientarsi in Serie A, tanto che il 17 dicembre 1990 su La Stampa si leggeva: “Toro, dov’è Martin?” o “Campione cercasi di nome Vazquez”, a commento di una brutta sconfitta maturata a Pisa per 2-0. Voto 4 in pagella e un invito a rientrare dopo il Natale, che trascorrerà a Madrid, per fare “dei pensieri di rivincita. Sta giocando malissimo, e non da Pisa, è comprensibile che accusi una flessione alla prima stagione italiana – si legge – ma allora sappia anche essere umile”.

Una giornataccia per lo spagnolo e per i suoi. A sottolinearlo fu Emiliano Mondonico: “Penso che, soprattutto chi ha fatto questa gara, se la guardi con certo interesse e ne tragga le dovute considerazioni”. Intanto Diego Simeone, il 'Cholo', che mai avrebbe pensato di vedere un giorno suo figlio – nato cinque anni dopo – indossare la maglia granata, poteva passare il Natale in Argentina in tranquillità, “perché il Pisa ha vinto e sta in una posizione che si merita”.