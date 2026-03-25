Lavori in corso su Toro News: ci prepariamo al lancio del nuovo sito

Stop tecnico dalle 14:00 di oggi per il debutto della nuova release: domani mattina saremo di nuovo insieme con il nuovo Toro News

Toro News sta per cambiare volto. Per permettere il passaggio alla nuova release grafica e garantirvi un’esperienza di lettura più moderna, veloce e coinvolgente, il nostro sito dovrà osservare una breve pausa tecnica.