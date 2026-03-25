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Lavori in corso su Toro News: ci prepariamo al lancio del nuovo sito

Lavori in corso su Toro News: ci prepariamo al lancio del nuovo sito - immagine 1
Stop tecnico dalle 14:00 di oggi per il debutto della nuova release: domani mattina saremo di nuovo insieme con il nuovo Toro News
Redazione Toro News

Cari lettori,

Toro News sta per cambiare volto. Per permettere il passaggio alla nuova release grafica e garantirvi un’esperienza di lettura più moderna, veloce e coinvolgente, il nostro sito dovrà osservare una breve pausa tecnica.

Vogliamo essere trasparenti con la nostra community, ecco quindi il dettaglio dei lavori:

• Mercoledì 25 marzo: Le pubblicazioni della Redazione si fermeranno ufficialmente alle ore 14:00. Da quel momento, e per tutto il resto della giornata, non verranno inseriti nuovi articoli per consentire il caricamento della nuova release.

• Giovedì 26 marzo: Dalle ore 10:00, Toro News tornerà pienamente operativo, con la consueta informazione e una veste grafica tutta da scoprire.

Ci scusiamo per il temporaneo silenzio, ma è un passaggio necessario per offrirvi un servizio sempre migliore. Vi aspettiamo domani mattina per inaugurare insieme il nuovo corso della testata granata più letta del web.

Grazie per la pazienza e per il costante supporto.

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