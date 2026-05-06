Scudetto 50 / In occasione della ricorrenza del 50° anniversario dell'ultimo Scudetto del Toro, ripercorriamo la storia del quinto titolo granata

Federico De Milano
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Culto: “Ma tranquillo, ci pensa Mazzola!” (VIDEO)

Siamo entrati nel mese della ricorrenza del 50° anniversario dall'ultimo Scudetto del Torino, quello del 1976 che ha fatto esultare tutti i tifosi granata visto che attendevano da 27 anni di poter tornare a festeggiare per la vittoria di un "Tricolore". Come tutti sanno, quello che ha in bacheca il Toro di 50 anni fa è lo Scudetto numero 7 della gloriosa storia granata - e il sesto titolo è quello giunto nell'anno della Tragedia di Superga - ma com'è arrivato il quinto trionfo del club? Bisogna tornare indietro a un pomeriggio molto particolare con protagonisti gli eroi del Grande Torino.

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Come ricorda il nostro Francesco Bugnone, citando un racconto di Gian Paolo Ormezzano, il Grande Torino per vincere lo Scudetto numero 6 della sua storia ha dovuto compiere un'incredibile rimonta sul campo di casa del Filadelfia contro una Lazio in gran forma quel giorno. Era il 31 maggio 1948 e dopo appena una ventina di minuti i biancocelesti stanno vincendo già 0-3 contro il Toro a sorpresa.

Con il Grande Torino però tutto è possibile e nessuno conosceva la parola "resa" in quella squadra. Al minuto 25 infatti parte già subito la rimonta granata con la rete di Castigliano e poco prima dell'intervallo una delle consuete rovesciate di Gabetto vale il gol del 2-3. Al Filadelfia si respira un'ara di fiducia perché era la giornata numero 37 di quel campionato di Serie A 1947/48 e restavano da disputare ancora cinque turni dopo quello: era quindi già partito il conto matematico per le celebrazioni Scudetto.

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Al Torino però serviva vincere quello stesso pomeriggio al Filadelfia contro la Lazio per avere speranze di festeggiare l'aritmetica del titolo davanti ai propri tifosi e non la settimana successiva in trasferta a Livorno. Ecco quindi perché non bastava un pareggio o un altro risultato contro la Lazio, ed è proprio questo motivo uno dei tanti che ha spinto "Gli Invincibili" a trascinarsi in quell'indimenticabile rimonta contro la Lazio.

Nel secondo tempo è infatti ancora Castigliano a realizzare un altro gol e a trovare così il pareggio per 3-3. La rimonta si completa poco più tardi con la rete di capitan Valentino Mazzola che fissa il punteggio finale sul 4-3 del Torino. La bella notizia arriva da Bari dove il Milan secondo in classifica ha perso 1-0. I granata salgono così a quota 57 punti contro i 45 del Milan e restando ancora soltanto dieci lunghezze a disposizione dei rossoneri nelle ultime cinque giornate, la rimonta non era più possibile. Il Torino è così Campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia e può festeggiare davanti al pubblico del Filadelfia.

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