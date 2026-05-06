Siamo entrati nel mese della ricorrenza del 50° anniversario dall'ultimo Scudetto del Torino, quello del 1976 che ha fatto esultare tutti i tifosi granata visto che attendevano da 27 anni di poter tornare a festeggiare per la vittoria di un "Tricolore". Come tutti sanno, quello che ha in bacheca il Toro di 50 anni fa è lo Scudetto numero 7 della gloriosa storia granata - e il sesto titolo è quello giunto nell'anno della Tragedia di Superga - ma com'è arrivato il quinto trionfo del club? Bisogna tornare indietro a un pomeriggio molto particolare con protagonisti gli eroi del Grande Torino.

Come ricorda il nostro Francesco Bugnone, citando un racconto di Gian Paolo Ormezzano, il Grande Torino per vincere lo Scudetto numero 6 della sua storia ha dovuto compiere un'incredibile rimonta sul campo di casa del Filadelfia contro una Lazio in gran forma quel giorno. Era il 31 maggio 1948 e dopo appena una ventina di minuti i biancocelesti stanno vincendo già 0-3 contro il Toro a sorpresa.

Con il Grande Torino però tutto è possibile e nessuno conosceva la parola "resa" in quella squadra. Al minuto 25 infatti parte già subito la rimonta granata con la rete di Castigliano e poco prima dell'intervallo una delle consuete rovesciate di Gabetto vale il gol del 2-3. Al Filadelfia si respira un'ara di fiducia perché era la giornata numero 37 di quel campionato di Serie A 1947/48 e restavano da disputare ancora cinque turni dopo quello: era quindi già partito il conto matematico per le celebrazioni Scudetto.

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Al Torino però serviva vincere quello stesso pomeriggio al Filadelfia contro la Lazio per avere speranze di festeggiare l'aritmetica del titolo davanti ai propri tifosi e non la settimana successiva in trasferta a Livorno. Ecco quindi perché non bastava un pareggio o un altro risultato contro la Lazio, ed è proprio questo motivo uno dei tanti che ha spinto "Gli Invincibili" a trascinarsi in quell'indimenticabile rimonta contro la Lazio.

Nel secondo tempo è infatti ancora Castigliano a realizzare un altro gol e a trovare così il pareggio per 3-3. La rimonta si completa poco più tardi con la rete di capitan Valentino Mazzola che fissa il punteggio finale sul 4-3 del Torino. La bella notizia arriva da Bari dove il Milan secondo in classifica ha perso 1-0. I granata salgono così a quota 57 punti contro i 45 del Milan e restando ancora soltanto dieci lunghezze a disposizione dei rossoneri nelle ultime cinque giornate, la rimonta non era più possibile. Il Torino è così Campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia e può festeggiare davanti al pubblico del Filadelfia.