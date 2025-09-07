Lo Russo e Corgnati al Monumental: River e Torino, amicizia senza confini

Uniti dalla storia, legati da un’amicizia eterna. Il rapporto tra il Torino e il River Plate affonda le sue radici nel passato, subito dopo la tragedia di Superga, con la celebre partita “Torino Simbolo” . Il 26 maggio 1949, al Comunale, i “Millionarios” affrontarono i granata in un match disputato per onorare i caduti e quella squadra leggendaria. Questo legame è stato rinnovato anche ieri , quando, nella cornice del Monumental di Buenos Aires, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , e il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati , hanno partecipato a una cerimonia organizzata dal River Plate per celebrare la storica amicizia con il Torino.

Lo Russo: "Esempio di fratellanza da oltre 70 anni"

Durante l’incontro, Lo Russo ha ricordato come “il legame tra le nostre città e i nostri club vada oltre il calcio: è un esempio di fratellanza, memoria e gratitudine che unisce Torino e Buenos Aires da oltre settant’anni”. A sua volta, il rettore Corgnati ha sottolineato: “Il gesto del River Plate rimane una lezione di solidarietà e rispetto che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, anche attraverso la collaborazione accademica e culturale tra Italia e Argentina”. La delegazione torinese ha poi visitato la sezione del museo del River Plate dedicata al Grande Torino. La giornata si è conclusa con l’impegno condiviso dalle istituzioni di mantenere viva la memoria del Grande Torino e della tragedia di Superga, come simbolo di amicizia e fratellanza sportiva che supera i confini.