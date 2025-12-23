Lutto nella famiglia granata: scomparso Fiorito Frezzato

Lutto nel mondo granata che si stringe attorno alla famiglia Frezzato nel ricordo di Fiorito, per diversi anni stimato professionista nello staff medico del Toro. "Fiore", nell'estate del 2005, è stato il primo fisioterapista del Torino, portando al club competenza e mano, oltre che a empatia e fiducia con i calciatori grazie alla sua spontanea affabilità e alla sua totale disponibilità. Di seguito, le parole del club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Frezzato nel ricordo di Fiorito Frezzato, per diversi anni stimato professionista nello staff medico del Toro". Il club si stringe inoltre intorno ai famigliari: "Alla moglie, signora Rosetta, alla figlia Tiziana, agli affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata. Il S. Rosario si terrà venerdì 26 alle ore 17.30 presso la Parrocchia San Paolo di via De Gasperi 53, ad Alessandria. Il funerale verrà celebrato sabato 27 alle ore 15.30 nella medesima parrocchia".