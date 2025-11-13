Lutto per il Toro Club Poirino Granata: scomparso il presidente Marcello Lorenzoni

Lutto nel mondo dei tifosi del Toro, in particolare in quello dei Toro Club. A Poirino (TO), dove nel 2005 è stato fondato il Toro Club Poirino Granata, sono ore difficili perché si piange la scomparsa del presidente. Marcello Lorenzoni è venuto a mancare all'età di 78 anni all'affetto dei suoi cari e di tutti i tifosi granata che l'hanno preso a punto di riferimento. I funerali si svolgeranno nella giornata di sabato 15 novembre, a partire dalle ore 10, presso la chiesa di Isolabella (Poirino).