Meroni, a Como l’incontro fra la sorella e Attilio Romero

Ieri, mercoledì 17 dicembre, è andato in scena un momento di forte intensità emotiva a Como. Alla mostra dedicata a Gigi Meroni nella sua città natale, si sono incontrati per la prima volta dopo tantissimo tempo Maria, sorella dell’ex numero 7 granata, e Attilio Romero, l'uomo che era alla guida dell'auto che nel 1967 travolse e uccise il campione del Torino. Attilio Romero, tra l’altro anche ex presidente del club granata, e Maria Meroni si sono ritrovati durante la cerimonia di inaugurazione della mostra dedicata alla Farfalla Granata, allestita a Como negli spazi del Museo della Seta. Un gesto e un momento carico di dolore. La mostra, dal titolo “Gigi Meroni. Il calciatore-artista”, rende omaggio alla vita di Meroni: accanto a cimeli calcistici, maglie e materiali d’epoca saranno esposti i suoi disegni tessili originali, le cravatte da lui ideate e una selezione delle sue opere pittoriche, restituendo il ritratto completo di un giovane capace di unire sport, arte e anticonformismo. Sarà visitabile fino al 27 gennaio 2026.