Nelle scorse giornate è giunta la notizia del ritiro di Nicolas Nkoulou. Il difensore, in granata per quattro stagioni, aveva proseguito la sua carriera tra Inghilterra con il Watford, Grecia con l’Aris Salonicco e Turchia tra Gaziantep FK, Adana Demirspor e Sakaryaspor. Dopo essere rimasto svincolato, è arrivata la scelta di appendere gli scarpini al chiodo a 36 anni, che compirà il prossimo 27 marzo.
Nkoulou si ritira, il saluto di Belotti: “Un onore giocare con te”
Non sono mancati messaggi di affetto e auguri per il nuovo percorso di vita del camerunese, lontano dal terreno di gioco. Nella giornata odierna, sul suo profilo Instagram, è comparsa una storia in cui il protagonista dei ringraziamenti a Nkoulou è Andrea Belotti. “Ho visto che hai dato l’addio. Ti volevo ringraziare per tutti i momenti bellissimi che abbiamo passato insieme”, così ha esordito l’ex capitano granata, con cui ha condiviso 123 incontri. “È stato veramente un piacere e un onore aver potuto giocare con te. Sei stato un grandissimo giocatore e sarai ricordato sempre. Mi mancherai in campo”.
Il messaggio si chiude con un simpatico dietro le quinte raccontato dal Gallo, oggi alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato patita in un Cagliari-Inter dello scorso 27 settembre. “Ti mando un abbraccio forte. Spero per te che non farai più ritardi come facevi al Filadelfia, nonostante vivessi a cinque metri dal campo. Però tutto a posto… ti mando un abbraccio”. È arrivata anche la risposta del diretto interessato: “Grazie mille Gallo, è stato un grande piacere”.
