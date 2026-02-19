Nkoulou si ritira, il saluto di Belotti: “Un onore giocare con te”

Nelle scorse giornate è giunta la notizia del ritiro di Nicolas Nkoulou. Il difensore, in granata per quattro stagioni, aveva proseguito la sua carriera tra Inghilterra con il Watford, Grecia con l’Aris Salonicco e Turchia tra Gaziantep FK, Adana Demirspor e Sakaryaspor. Dopo essere rimasto svincolato, è arrivata la scelta di appendere gli scarpini al chiodo a 36 anni, che compirà il prossimo 27 marzo.

Non sono mancati messaggi di affetto e auguri per il nuovo percorso di vita del camerunese, lontano dal terreno di gioco. Nella giornata odierna, sul suo profilo Instagram, è comparsa una storia in cui il protagonista dei ringraziamenti a Nkoulou è Andrea Belotti. “Ho visto che hai dato l’addio. Ti volevo ringraziare per tutti i momenti bellissimi che abbiamo passato insieme”, così ha esordito l’ex capitano granata, con cui ha condiviso 123 incontri. “È stato veramente un piacere e un onore aver potuto giocare con te. Sei stato un grandissimo giocatore e sarai ricordato sempre. Mi mancherai in campo”.