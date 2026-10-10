Prima esperienza da allenatore per Rolando Bianchi. L’ex attaccante e capitano del Torino è stato nominato nuovo tecnico della Prima Squadra del Villa Valle, società bergamasca che milita in Serie D. Al suo fianco ci sarà Giuseppe Biava, suo compagno di squadra ai tempi dell'Atalanta nel 2014/15, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore. Per Bianchi si apre così un nuovo capitolo professionale, dopo una carriera da calciatore che lo ha visto protagonista anche in maglia granata. Terminata l’esperienza sul campo, l’ex centravanti ha iniziato a costruire il proprio percorso nel mondo della panchina, maturando esperienze nel settore giovanile dell’Atalanta e come collaboratore tecnico dell’Under 23 nerazzurra. Ha inoltre ricoperto il ruolo di vice allenatore di Paolo Cannavaro alla Pro Vercelli e di Fabio Cannavaro con la nazionale dell’Uzbekistan, con cui ha partecipato anche all'ultimo Mondiale. Ora arriva la prima occasione da primo allenatore: Bianchi sarà chiamato a guidare il Villa Valle in una nuova sfida.