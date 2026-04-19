È stato un sabato a tinte granata, con l’aggiunta di un raggiante tricolore. È festa per il Torino FD, la formazione granata composta da calciatori con disabilità, che ieri - 18 aprile - ha conquistato la vittoria alla Finale Nazionale della Divisione Calcio Paralimpico, laureandosi così campione d’Italia nel primo dei tre livelli riservati a giocatori con disabilità cognitivo-relazionali. Si tratta di una nuova affermazione per i granata, che segue quella dell’anno precedente, arrivata però nel terzo livello. In una mattina soleggiata presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, il Torino FD ha conquistato un successo frutto di una super cavalcata.

Erano otto le squadre pronte a sfidarsi per il titolo. Ai quarti di finale è arrivata la vittoria per 6-1 sul Napoli/Consorzio Terzo Settore; poi il successo ai calci di rigore nel derby con la Juventus One (dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari); e infine, in finale, il 2-0 sugli Insuperabili, firmato Pedol e Pettinoto. "Grazie Torino Fc, che da 16 anni crede in noi!!!! Abbiamo raggiunto uno scudetto, il più sofferto dei nostri 6", si legge sulla pagina Instagram della squadra granata. "Non ci crediamo ancora... Ma siamo ancora lassù. Primi, questa vittoria ci fa capire come tutto il lavoro che c’è dietro venga ripagato. La volontà, l’orgoglio e la continua sfida a migliorarsi ci portano a superare i nostri limiti. Forza Toro, forza ragazzi, che il prossimo anno sarà ancora bellissimo ritrovarsi in campo tutti insieme". Gran trionfo per il Torino FD, che da qualche settimana ha un nuovo testimonial: Giovanni Simeone, che aveva preso il posto lasciato vacante dalla partenza di Alessandro Buongiorno.