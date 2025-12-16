Torino, Graziani spegne 73 candeline: “Agroppi? Come un fratello maggiore”

Ciccio Graziani compie 73 anni. L'ex attaccante, indimenticabile per i tifosi granata, ha vestito la maglia del Torino per otto stagioni e con Paolo Pulici ha formato una coppia rinominata "i gemelli del gol". In occasione del suo compleanno l'ex giocatore e ora commentatore ha rilasciato delle dichiarazioni ad Azzurro TV, dove ha ripercorso la sua esperienza in maglia granata e fatto un punto della situazione anche in ottica nazionale. “Il Torino è stato il club ideale, ho trovato un gruppo di compagni meravigliosi. Agroppi? È stato un fratello maggiore per me. Ad Arezzo guadagnavo 250 mila lire al mese, al Torino mi davano un milione. Erano un sacco di soldi. Un giorno passai davanti ad una concessionaria di macchine e vidi una Porsche, costava cinque milioni. La comprai. Quando la vide, Agroppi mi disse che non avevo ancora esordito in Serie A e non potevo andare in giro con una macchina del genere. Mi accompagnò a riconsegnarla al concessionario e mi fece dare una Cinquecento”.