Torino, la manifestazione del popolo: in 20mila in marcia per contestare Cairo

Una fiumana granata ha invaso oggi le vie di Torino in un giorno speciale, il 76º anniversario della Tragedia di Superga, con l'obiettivo di contestare la presidenza di Urbano Cairo e di riaffermare la voglia di successi e l'ambizione della piazza. Molte stime giornalistiche parlano di circa 20mila tifosi presenti lungo il percorso (fonti della Questura, invece, parla di 8mila tifosi). La marcia del popolo granata è partita alle 11.15 circa al Bar Norman di via Pietro Micca, il locale dove nel 1906 fu fondato il club, e si è chiuso alle 14:10 dopo ore di cammino, canti, silenzi e memoria, terminando ai piedi del colle di Superga, luogo simbolo dell’immane tragedia che nel 1949 porta alla morte degli Invincibili del Grande Torino.

Dal silenzio di Superga alla voce della strada

La giornata è stata aperta alle 10:00 con i primi cori tra le vie del centro, al grido di "Torino siam solo noi", tra bandiere, striscioni e stendardi ("Di padre in figlio", "Non molleremo mai", "Fieri di esserlo"). Alle 11.15 circa ha preso il via ufficialmente la marcia da via Pietro Micca. In prima fila il toro della Curva Maratona, mentre tutti i tifosi erano dietro uno striscione che recitava "Il Toro siamo noi". A questa marcia hanno partecipato i gruppi della curva Maratona, quelli della curva Primavera e l'Unione Club Granata. Il corteo si è snodato tra le tappe simboliche del cuore di Torino: Piazza Castello (11:28), via Po (11:45), Piazza Vittorio (11:58) e la Gran Madre (12:16). Tanti i cori, soprattutto contro il presidente Urbano Cairo.