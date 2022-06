Torino, riecco gli spareggi decisivi: ricordi dolci e amari per i granata

Nel campionato di Serie A si va verso una sorta di rivoluzione, che negli anni passati ha determinato molti risultati: si tratta dello spareggio, che dovrebbe essere reintrodotto in Italia per decidere il vincitore dello Scudetto o della retrocessione in caso di arrivo a pari punti, togliendo così la regola degli scontri diretti ( QUI i dettagli ). Ritornando quindi ad adottare questo metodo, non possono che tornare alla mente gli episodi decisivi di spareggio del Torino nel corso degli anni, che ovviamente portano in seno ricordi piacevoli e altri meno.

AMARI - La lista di ricordi amari, purtroppo, è molto più ampia nella memoria storica granata. L'ultimo spareggio giocato è stato contro il Brescia in Serie B nel 2010, con il Toro che mancò l'approdo in Serie A dopo aver pareggiato la sfida di andata per 0-0 e aver perso 2-1 il ritorno. Non solo: sempre per cercare di tornare in Serie A, il Torino sfidò il Perugia nell'anno 1998, con la partita - secca, in questo caso - che terminò 1-1 e andò per questo ai rigori. Fu determinante l'errore dal dischetto di Dorigo, che costrinse il Toro a restare in Serie B. L'ultimo ricordo negativo tra gli spareggi più "recenti" è quello tra Torino e Juventus, nell'annata 1987-1988: le due squadre si sfidarono per l'accesso alle coppe europee, ancora con una sfida secca. Il match si fermò sullo 0-0 dopo i tempi supplementari, costringendo le due formazioni alla lotteria dei rigori: in questo caso pesarono gli errori di Comi e Benedetti dal dischetto, che regalarono il successo ai bianconeri.