Toro, ricordi Ljajic? Ora è andato all’FK Sarajevo

È il 21 maggio 2017. Il Toro gioca a Marassi contro il Genoa, in un momento in cui i granata di Mihajlovic non hanno più nulla da chiedere a un campionato che si concluderà con un nono posto e 53 punti in classifica. I padroni di casa, invece, si giocano importanti chance di permanenza in Serie A. Il Genoa, non a caso, passa in vantaggio al 32’ con Luca Rigoni e raddoppia al 54’ grazie a Giovanni Simeone. All’89’ il Toro accorcia le distanze: calcio di punizione per i granata, batte Adem Ljajic. Il destro del serbo colpisce Miguel Veloso e finisce in rete. Ad oggi, i tifosi del Torino aspettano ancora di rivedere una replica da calcio piazzato. Un’esecuzione che - più per demeriti dei giocatori del Torino che gli sono successi - mantiene Ljajic vivo nella memoria granata, anche se da quel pomeriggio primaverile di otto anni fa la sua carriera ha preso strade diverse.