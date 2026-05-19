Le questure di Torino e Monza hanno notificato una trentina di Daspo nei confronti di appartenenti al gruppo organizzato Ultras Granata. I provvedimenti impongono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive fino a cinque anni e, in alcuni casi, anche l'obbligo di firma durante le partite del Toro. Sono due gli episodi contestati e risalgono al periodo compreso tra fine gennaio e inizio febbraio.

Torino e Monza le due città coinvolte

Il 4 febbraio, dopo gara disputata a Monza valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Torino e Inter, alcuni tifosi granata avrebbero cercato di oltrepassare il cordone della polizia per arrivare al settore dove erano presenti i sostenitori nerazzurri. La Digos di Torino ha indagato sull'accaduto ed è riuscita a identificare i colpevoli, comminando una ventina di Daspo. Un'altra decina fa invece riferimento ai fatti del 18 gennaio, prima della gara tra Toro e Roma gli Ultras Granata avrebbero cercato lo scontro con i sostenitori giallorossi al loro arrivo a Torino. Quanto successo era stato preceduto anche da alcune tensioni con il tifo organizzato della Fiorentina lungo l'autostrada.