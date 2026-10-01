Walter Mazzari compie 65 anni. Dai primi successi con la Reggina al miracolo Sampdoria portato fino alla finale di Coppa Italia, fino all'apice con il Napoli vinto in Coppa Italia e guidato ai vertici della Serie A: Mazzarri si è sempre distinto come un allenatore carismatico e passionale. Un capitolo significativo della sua storia sicuramente quello che lo lega al Torino, che ha guidato dal gennaio 2018 al febbraio 2020. Alla guida dei granata, il mister di San Vincenzo ha impresso fin da subito la sua identità. Nella stagione 2018-2019 ha firmato un’annata straordinaria, chiudendo il campionato al settimo posto con 63 punti (record di punti per il Toro nell'era dei tre punti a vittoria) e conquistando una storica qualificazione ai preliminari di Europa League. Nonostante le difficoltà incontrate nella stagione successiva, il legame con l'ambiente granata è rimasto forte, fondato sulla condivisione di valori come lo spirito di sacrificio e la cultura del lavoro. Oggi, a 65 anni impegnato in Grecia, Mazzarri festeggia un percorso ricco di sfide e successi, ricordato a Torino come il condottiero di una delle stagioni più esaltanti degli ultimi anni.