Ignazio Abate è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Quali ricordi delle grandi sfide in Champions contro Fabregas?

"In quegli anni beccavamo sempre il Barcellona, soprattutto nei gironi. Erano una grandissima squadra. Il ricordo della finale dell'Europeo persa la porto ancora dentro".

Avrebbe immaginato questa carriera per lei e Fabregas?

"Io su di me non riesco a guardare troppo in là, nel futuro. Lui ha dimostrato di essere un grande allenatore, merita tutti i complimenti. Per noi è un banco di prova".

Questa sera affrontate una grande squadra, che spirito devono avere i suoi?

"Come al solito. Ce lo impone la nostra piazza, stiamo cambiando con la nostra mentalità, vogliamo gestire ed essere propositivi. Sotto questo aspetto affrontiamo la squadra più forte, ma voglio vedere il coraggio di fargli male".

Come cambia senza Mandragora?

"Rolly è un giocatore di spessore, ci dà grande equilibrio, abbina qualità e quantità. Vorremo cercare di gestire la palla e fargli male anche noi, con due giocatori di qualità come Fitz-Jim e Braganca".

Ecco le dichiarazioni del tecnico granata a DAZN.

Era solo questione di tempo: lei sapeva che prima o poi succedeva questo miglioramento...

"Stiamo crescendo. Se ripenso a un mese e mezzo fa indubbiamente stiamo migliorando. Non era semplice dopo tanti giocatori nuovi, però non abbiamo fatto ancora niente . Dobbiamo continuare a spingere grandissima umiltà"

Crede che ci siano i fantasmi dei brutti risultati della scorsa stagione contro il Como? Oppure in questi giorni ha visto voglia dei giocatori di metterci qualcosa in più per riscattarli?

"Non lo so, c'è stato poco tempo per preparare la gara. Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra. Però ci teniamo a far bene davanti al nostro pubblico e ci teniamo a fare una buona prestazione e forse questa partita arriva al momento giusto, anche per misurarci contro una grandissima squadra"

Quant'è bello tornare a festeggiare sotto la Maratona e il vostro pubblico? Quanta voglia c è di tornarci anche stasera?

"Sicuramente contro il Monza è stata una serata molto bella. Ci fa piacere che so è ricreato questo entusiasmo, che però va controllato, va gestito. E da un lato dobbiamo lasciarci trasportare dall'amore della nostra gente, dall'altro dobbiamo alimentarlo col senso del dovere e spingere ogni giorno"

Questa settimana ha tappezzato il Filadelfia col 16 per raggiungere i 16 punti, come fatto settimana scorsa con il 13?

"Assolutamente no"