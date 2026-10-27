Il giocatore del Torino si è presentato ai microfoni in zona mista prima dell'inizio del match tra i granata e il Como
Pochi ma buoni: tutti gli infortunati del Toro in vista del Como (VIDEO)
Che Adams è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.
Pasquale Bruno ti ha definito il Braveheart del Torino. Oggi serve coraggio?
"Mi piace il soprannome, è un onore per me. Dobbiamo essere coraggiosi, mostrare quello che abbiamo fatto nelle altre partite e continuare così".
11 gol l'anno scorso contro il Como. C'è un motivo in più per dimostrare che siete diversi?
"Sappiamo quello che è stato, ma abbiamo l'opportunità in questa nuova stagione. Dobbiamo stare uniti e dimostrare i nostri progressi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA