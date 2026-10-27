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Pagelle

Il Torino accarezza la quarta vittoria consecutiva, ma crolla nel finale e si arrende al Como. La squadra di Abate passa in vantaggio al 23' con Adams, servito da un ottimo Fitz-Jim, e ha più volte l'occasione per raddoppiare. A nove minuti dal novantesimo, però, cambia tutto: Ramon pareggia, Nico Paz completa la rimonta e Baturina firma il definitivo 1-3. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai granata, incapaci di conservare il vantaggio e puniti da tre reti negli ultimi minuti.

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