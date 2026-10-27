Ignazio Abate è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a SKY.

Nico Paz era stato limitato parecchio per come avevate preparato la partita. Anzi, avete avuto grandi occasioni. Forse è mancato il 2-0...

"Sì, contro una grandissima squadra abbiamo scelto di aspettarli. Abbiamo avuto una buona fase difensiva, non abbiamo sofferto tantissimo. Contro queste grandi squadre dobbiamo fare uno step in avanti per gestire di più la palla. Altrimenti sono bravi a trovare l'episodio".

Tutta la squadra è stata applaudita dallo stadio. Il pubblico ha capito come avete giocato.

"Assolutamente, lo spirito dei ragazzi è stato encomiabile. Abbiamo tanti aspetti da migliorare, non c'è dubbio. Soprattutto quando affrontiamo grandi squadre".

Ha fatto tornare lo spirito Toro. Cosa le è piaciuto della sua squadra oltre a questo?

"I primi 25 minuti la squadra ha messo grande qualità, ha cercato di fare la partita. Con un blocco medio basso poi non è facile uscire, dobbiamo avere più coraggio. Ma la squadra non si è mai seduta. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla, mi dispiace che il passivo sia pesante. Il terzo gol mi fa un po' arrabbiare".

Si punta sulla qualità, più che sulla difesa ferrea?

"Sì, questa è la nostra idea: cercare di essere propositivi e gestire la palla, senza speculare sul risultato. Poi bisogna con umiltà saper difendere e soffrire".